شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنسانية السعودية» تتواصل بنقل أسرى حوثيين إلى صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سياق المبادرة السعودية الإنسانية التي أعلنت يوم 27 رمضان، بإطلاق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، أكد «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بتغريدة، أن 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن، ستكتمل اليوم (أمس الجمعة).

وقد أعلن التحالف بقيادة المملكة، مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن، لافتا إلى أن مقاتلين أجانب بصفوف الميليشيا كانوا ضمن الأسرى، وأنه جار تسليمهم لسفارات بلدانهم.

وألحق ذلك أيضا بأن الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن غادرت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن المبادرة السعودية الإنسانية.

امتداد مبادرات

وفي السابع والعشرين من رمضان، أعلن المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة ستطلق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة.

وأوضح أن القرار يأتي دعما للجهود والمساعي كافة لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية ستوكوهولم.

وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى صنعاء.

وأكد أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.

تعليق عمليات

وبداية أبريل المنصرم، أعلن التحالف تعليق عملياته وطيلة شهر رمضان المبارك، بعد ساعات من مناشدة مجلس التعاون الخليجي لإفساح المجال لإنجاح المشاورات اليمنية في الرياض.

وصرَّح العميد الركن المالكي، أنه استجابة للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية، تزامنا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عليه تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار، وستتخذ جميع الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك، لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأكد العميد المالكي على ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوفها الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.