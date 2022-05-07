عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينسبه الإعلام للرئيس الروسي.. إيطاليا تأمر بمصادرة يخت فاخر

السبت 7 مايو 2022

الخليج 365

أمرت الحكومة الإيطالية، الجمعة، بمصادرة يخت قيمته نحو 700 مليون دولار تنسبه وسائل إعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ويخضع اليخت "شهرزاد الفاره" المكون من ستة طوابق لإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي منذ سبتمبر/أيلول، لكن نشاطا في الآونة الأخيرة على رصيف الميناء يشير إلى أن الطاقم ربما يستعد للإبحار.

وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن التحقيقات أظهرت أن مالك القارب له صلات "بعناصر بارزة في الحكومة الروسية" وبأشخاص مستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوربية واليابان عقوبات استهدفت كيانات ومؤسسات ونخبا روسية، وطالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وابنتيه البالغتين، وزوجة وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي بالإضافة إلى بنكين روسيين، وذلك منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا فبراير/شباط الماضي.