قيمته 700 مليون دولار.. إيطاليا تصادر يخت فاخر منسوب لبوتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 12:39 صباحًا

أمرت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة بمصادرة يخت قيمته نحو 700 مليون دولار تنسبه وسائل إعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يخضع اليخت شهرزاد الفاره المكون من ستة طوابق لإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي منذ سبتمبر أيلول، لكن نشاطا في الآونة الأخيرة على رصيف الميناء يشير إلى أن الطاقم ربما يستعد للإبحار.

وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن التحقيقات أظهرت أن مالك القارب له صلات “بعناصر بارزة في الحكومة الروسية” وبأشخاص مستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويقول تقرير لمجلة “فوربس” إن بدء الدول الغربية تجميد الأصول الروسية في الخارج أظهر أن حجم الاستثمار الروسي “شبه الحكومي” مذهل.

وبحسب المجلة، أنفقت روسيا مليارات لبناء أسطول من اليخوت استغلتها في تعزيز المصالح الروسية في الخارج.

واستثمرت روسيا في السفن الفاخرة لأنها أدركت أن العائد على الاستثمار من يخت فاخر كان أفضل بكثير من أي استثمار مماثل في منصة بحرية تقليدية أو منشأة دبلوماسية.

وكان أسطول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن المتوهج بمثابة سفارات عائمة غير منظمة، استطاع الروس من خلاله الوصول إلى كل الأشخاص الذين احتاجتهم موسكو لتحقيق أشياء جيدة للدولة الروسية، بحسب التقرير.

لكن ذلك بات صعبا الآن، بحسب المجلة، إذ إن اليخوت الروسية القليلة التي لم تصادر بعد تتسابق نحو الموانئ الروسية أو تبحث عن ملاذ لا يمكن أن تخضع فيه للمصادرة من قبل الغرب.

وقد احتجزت عشرات اليخوت التابعة لأثرياء مقرّبين من دوائر السلطة الروسية بموجب العقوبات الدولية.