جونسون يدعو لتوخي الحذر إزاء أي تفاوض مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة واتفقا على زيادة التنسيق في مجال الأمن، في حين دعا جونسون لعدم إجراء أي مفاوضات مع روسيا قد تصب في صالح “الرواية الزائفة” عن الصراع في أوكرانيا.

وقال بيان بريطاني إن الزعيمين، اللذين توترت العلاقة بينهما بسبب عدة قضايا، عبرا عن الالتزام بتنشيط “العلاقة الأنجلو-فرنسية” عندما هنأ جونسون ماكرون على فوزه الانتخابي.

وأعيد انتخاب ماكرون قبل 12 يوما.

واتفق جونسون وماكرون على ضرورة التنسيق بشكل أكبر فيما يتعلق بتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل، فضلا عن الجهود لعزل روسيا.

وقال البيان البريطاني إن جونسون “حث على عدم إجراء أي مفاوضات مع روسيا بشروط تعطي مصداقية لرواية الكرملين الزائفة عن الغزو، لكنه شدد على أن هذا قرار يعود للحكومة الأوكرانية”.

وكان ماكرون يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة دورية في الأسابيع الأولى للغزو. وتحدث الاثنان مجددا هذا الأسبوع.