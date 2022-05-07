خلال أيار.. تحذير أمريكي من تجربة نووية قد تجريها كوريا الشمالية قريباً

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن تقديرات أمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر من هذا الشهر.

وأضافت بورتر في إفادة صحفية “هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب”.

وقبل أيام قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة الساحل الشرقي، بعد أسبوع من تعهد بيونجيانج بتطوير قواتها النووية “بأسرع وتيرة ممكنة”.

وهذا الإطلاق هو الرابع عشر بين اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الحالي، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك يول منصبه في العاشر من مايو أيار.

وذكر جيش كوريا الجنوبية أنه رصد الإطلاق في منتصف النهار تقريبا من منطقة سونان في بيونجيانج. وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنه الصاروخ هواسونج-17، وهو نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، من سونان في 24 مارس آذار.

وقال خفر السواحل الياباني إنه رصد ما يبدو أنه صاروخ باليستي انطلق من كوريا الشمالية، مضيفا أن المقذوف هبط بالفعل.