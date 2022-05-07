شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 40 أخرين في انفجار فندق في كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل أن انفجارا قويا وقع فى فندق ساراتوجا وهو من الفنادق الفاخرة فى هافانا اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 أخرين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء ما كتبه عن الحادث الرئيس الكوبى والذى تضمن أحدث حصيلة للضحايا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد قيامه بجولة في موقع الانفجار والمستشفيات المحلية.

نقلت عن دياز القول إن سبب الحادث هو وقوع انفجار بصهاريج غاز داخل الفندق الشهير.

ونشرت صحيفة جرانما ووسائل إعلام حكومية صورا ولقطات مصورة من موقع الحادث تظهر جدران الواجهة الأمامية للفندق والجانبين وقد تعرضت للدمار وسط تصاعد سحب من الدخان والغبار.