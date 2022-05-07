شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. فريد زهران يقترب من "ولاية ثانية" برئاسة الحزب المصرى الديموقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز أصوات الانتخابات الداخلية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تقدم قائمة "التقدم" والتى يترأسها فريد زهران وحصولها على أكبر عدد من أصوات الناخبين، أمام منافسة الدكتور حنا جريس عن قائمة "التغيير".

وكانت اللجنة المشرفة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على انتخابات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتحت في الحادية عشرة من صباح اليوم باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للحزب الذين يشاركون في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، واستمر أعمال تسجيل أسماء الحضور حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وشهدت انتخابات الحزب منافسة كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الحالي، مرشح قائمة التقدم، و الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن قائمة "التغيير" والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، عن قائمة "الاستقلال"، على منصب رئيس الحزب في هذه الانتخابات.

وضمت قائمة التقدم ومرشحها لرئاسة الحزب فريد زهران، كل من إيهاب الخراط مرشح على مقعد نائب رئيس الحزب للعلاقات الحزبية، محمود سامي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، باسم كامل مرشح على مقعد الأمين العام للحزب، فريد البياضي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، خالد راشد مرشح نائب رئيس الحزبلشؤون المجتمع المدني، مها عبد الناصر مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، أميرة صابر مرشح نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط، محمد خليل أمانة التنظيم والعضوية، منى شماخ أمانة الإعلام، أحمد دريع أمانة التثقيف والتدريب، مانويل عاطف أمانة العمل الجماهيري، منى عبد الراضي أمانة المرأة، أماني خالد أمانة الشباب.

فيما ضمت قائمة التغيير ومرشحها لرئاسة الحزب دكتور حنا جريس، كلا من أحمد مدين الأمين العام، أحمد الضبع مرشح على منصب الأمين العام المساعد، رياض أصيلة مرشح على منصب الأمين العام المساعد للتقييم الحزبي، يسرا أبوالفضل مرشح على منصب الأمين العام المساعد للبيانات والمعلومات، النائبة سناء السعيد مرشح على مقعد نائب الرئيس للشؤون التشريعية والبرلمانية.