شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الشرق الأوسط فى واشنطن يبرز ريادة مصر بمجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، التقرير الصادر عن معهد الشرق الأوسط فى واشنطن وهو أحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية المعنية بالشرق الأوسط، والذى جاء بعنوان :" التآزر فى مصر بين الغاز الطبيعى وانتقال الطاقة الخضراء إنجازات القاهرة فى مجال الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الأخضر تشكل جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف"، والذى قام بكتابته البروفيسور "مايكل تانشوم، الزميل غير المقيم فى برنامج الاقتصاد والطاقة بمعهد الشرق الأوسط".

وجاء فى التقرير أن سياسة الطاقة فى مصر تساعد على تغيير شروط النقاش العالمى حول تغير المناخ من خلال إثبات وجود توافق أساسى بين تطوير موارد الغاز الطبيعى المحلية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، تم دحض العقيدة القائلة بأن الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة فى منافسة محصلتها صفر، موضحا أن مصر تتقدم كرائدة فى تطوير الطاقة المتجددة مع زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعى فى الخارج، من أجل إيجاد تآزر بين تطوير الغاز الطبيعى وانتقال الطاقة الخضراء، من المرجح أن تستخدم مصر موقعها كمستضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) فى نوفمبر فى شرم الشيخ لإعطاء صوت أكبر لتلك الدول، ولا سيما الدول الرئيسة فى أفريقيا التى تسعى إلى إعطاء دور أكبر للغاز الطبيعى فى عملية انتقال الطاقة.

ولفت التقرير إلى أنه فى الفترة التى تسبق مؤتمر COP27 حققت مصر إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا فى تعزيز التنمية المتزامنة للغاز الطبيعى وموارد الطاقة المتجددة عندما وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى فى 10 أبريل 2022 لتعزيز تعاونهما فيما يتعلق بكل من الغاز الطبيعى المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر المنتجة للطاقة المتجددة بين أوروبا وأفريقيا، موضحا أنه تم الإعلان عن الاتفاقية بشكل مشترك فى القاهرة من قبل وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، المسؤول الرئيس بالاتحاد الأوروبى عن الصفقة الأوروبية الخضراء وقانون المناخ الأوروبى والمفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، يعكس التزام بروكسل بالقاهرة لريادة مصر فى إنشاء نموذج جديد لدور تطوير الغاز الطبيعى فى الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ. مع دعم أوروبا لبرنامج مصر لتصبح رائدة عالميًا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا الخضراء.

سد الفجوة السياسية بين الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة

وأشار إلى تفاقم الآراء المتباينة بين أوروبا والعديد من دول الأسواق الناشئة حول كيفية مكافحة تغير المناخ إلى فجوة مريرة فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021 (COP26) الذى عقد فى جلاسكو، المملكة المتحدة – وهو المؤتمر الأكثر أهمية لتغير المناخ منذ 2015 COP21 فى باريس والذى أنتج “اتفاقية باريس”، والتى اتفقت الأطراف بموجبه على تنفيذ تدابير لخفض الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة، مضيفا :"اختتم مؤتمر COP26 جلاسكو الذى استمر أسبوعين فى 12 نوفمبر 2021 وأغلق “كتاب قواعد باريس “، الذى حل العناصر البارزة لاتفاقية باريس لعام 2015، وقد فعل ذلك بطريقة تثبط الاستثمار فى البنية التحتية للغاز الطبيعى فى جميع أنحاء العالم".

وأردف التقرير أن إفريقيا كانت على وجه الخصوص معارضة من تثبيط الاستثمار فى الغاز الطبيعى بقيادة أوروبا، يبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة فى إفريقيا جنوب الصحراء (باستثناء جنوب إفريقيا) 180 كيلووات فى الساعة فقط، مقارنةً بـ 6500 كيلووات فى الساعة فى أوروبا، تنظر إفريقيا إلى الغاز الطبيعى على أنه حيوى للكهرباء التى تمس الحاجة إليها من أجل التنمية، وقد تأثرت بالفعل فى الصفقة الأوروبية الخضراء، وهى مبادرة الاتحاد الأوروبى التى تبلغ قيمتها 1 تريليون يورو (1.08 تريليون دولار) لإزالة الكربون من أوروبا وتعزيز انتقال الطاقة فى الخارج، نظرًا لهدفها المتمثل فى تقليل الاستثمار فى الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه فى جميع أنحاء العالم وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance، فإن تمويل مشاريع تحويل الغاز إلى طاقة فى الأسواق الناشئة قد انخفض بالفعل بنسبة 10% فى عام 2020 مقارنة بالعام السابق، السنغال، أحد اللاعبين الطموحين الجدد فى مجال الغاز الطبيعى فى إفريقيا 1.13 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات، فى طور تطوير موارد الغاز البحرية لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة وتصدير الغاز الطبيعى المسال دوليًا، وأعلن الرئيس السنغالى ماكى سال، الذى يترأس الاتحاد الأفريقى، أن قطع الأموال المخصصة للتنقيب عن الغاز الجديد سيكون “ضربة قاتلة” للدول الإفريقية الناشئة، مستهدفًا الاتحاد الأوروبى، موضحا أنه بعد حوالى شهرين فى 2 فبراير 2022، أعاد الاتحاد الأوروبى تصنيف الغاز الطبيعى على أنه “يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبى المناخية والبيئية وسيساعد فى تسريع التحول من الوقود الأحفورى الصلب أو السائل، بما فى ذلك الفحم، نحو مستقبل محايد مناخيًا، على الرغم من عدم قبوله عالميًا بين مؤيدى الصفقة الأوروبية الخضراء، فإن تحول بروكسل لم يكن إشارة إلى مخاوف إفريقيا ولكنه جاء نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا بنسبة 400% خلال عام 2021.

وأكد التقرير أن جهود الاتحاد الأوروبى لإنهاء الاعتماد على روسيا لأكثر من40% من غازها الطبيعى بعد غزو موسكو لأوكرانيا فى 24 فبراير 2022 قد خلق إحساسًا أكبر بالإلحاح بشأن إعادة تحديد سياسة أوروبا بشأن تطوير الغاز الطبيعى حيث يتدافع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه لإيجاد إمدادات غاز بديلة، والتى من المحتمل أن تأتى فى شكل من أشكال الغاز الطبيعى المسال، موضحا أنه نتج عن هذه الظروف اتفاق 10 أبريل بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الأخضر، سعيًا إلى لتحقيق توازن جديد بين تعزيز تنمية الطاقة المتجددة وشراء إمدادات موثوقة ومعقولة التكلفة من الغاز الطبيعى المسال، لجأ الاتحاد الأوروبى إلى مصر، التى كانت رائدة فى التآزر بين الغاز الطبيعى المسال وتطوير الطاقة المتجددة.

تآزر مصر بين تنمية الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة

وأوضح أن صعود مصر كقوة طاقة إقليمية يعد إنجازًا كبيرًا لأكبر دولة فى الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والتى كانت غارقة منذ فترة طويلة فى المشاكل الاقتصادية والتعود على انقطاع التيار الكهربائى بشكل منتظم، لم تُظهر مصر التوافق بين تطوير موارد الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب فحسب، بل أثبتت أيضًا أن تطوير الغاز الطبيعى يمكن أن يحفز التطوير المتسارع للطاقة المتجددة، مضيفا :"ففى عام 2019 وبفضل الإنتاج من رواسب الغاز الطبيعى البحرية الضخمة، حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وأصبحت مُصدِّرًا للطاثة فى شكل غاز طبيعى مسال وقد حفز توقع الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى التقدم المتزامن للقاهرة فى تطوير موارد الطاقة المتجددة".

وأشار التقرير إلى أن فائض الكهرباء فى مصر أدى بدوره إلى تطوير الربط الكهربائى لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، فى حين أن معظم صادرات الكهرباء المباعة فى البداية عبر التوصيلات البينية سيتم توليدها من الغاز الطبيعى، والذى يشار إليه عادة باسم “الغاز عن طريق الأسلاك”، فإن هذه الروابط البينية تؤدى إلى مزيد من الاستثمار فى تطوير الطاقة المتجددة، بعد أن أنشأت مصر البنية التحتية للنقل لتصدير الكهرباء، نظرًا لموقعها الاستراتيجى فى شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن مصر فى وضع جيد على المدى الطويل للعب دور مهم فى خدمة أسواق الكهرباء فى ثلاث قارات، وأنه بحلول يونيو 2019، مع تشغيل حوالى نصف قدرة بنبان فقط، بلغ إجمالى القدرة المركبة فى مصر 58.4 جيجاوات، وفقًا للشركة المصرية القابضة للكهرباء. فى نوفمبر 2019، تم أيضًا تشغيل أكبر مجمع لتوليد طاقة الرياح فى مصر، مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 262.5 ميجاوات بالقرب من خليج السويس. يولد مرفق طاقة الرياح ما يكفى من الكهرباء لتزويد 500000 أسرة.

وأردف التقرير :"تعادل الكهرباء التى تنتجها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة الرياح فى رأس غارب حوالى 16% من الطاقة الفائضة فى مصر، بحلول عام 2020،عكست مصر عجزها فى قدرة توليد الكهرباء البالغ 6 جيجاوات وحولته إلى فائض قدره 13 جيجاوات،ثم حفزت قدرة مصر الفائضة الاستثمار فى الربط الكهربائى وعلى الأخص مشروع الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بقدرة 2 جيجاوات لنقل الكهرباء من مصر إلى أوروبا عبر قبرص واليونان. وقامت كذلك بتحديثات كبيرة لربطها الكهربائى مع إفريقيا، فى ديسمبر 2019، أعلن الرئيس السيسى أن مصر مستعدة لتصدير 20% من فائض الكهرباء إلى الدول الأفريقية، يتمتع السودان، جار مصر من الجنوب، بنسبة 60% من الكهرباء تم تشغيل ربط الشبكة بين مصر والسودان فى أبريل 2020، وستصل إلى 300 ميجاوات عند الانتهاء من خلال ليبيا والسودان، يمكن لمصر نظريًا تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة مثل تشاد، التى بلغ معدل وصولها للكهرباء12% فقط فى عام 2018، أدت الروابط الكهربائية المزدهرة بين مصر وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى زيادة الاستثمار فى توليد الطاقة من المصادر المتجددة. فى يونيو 2019، استحوذت مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح على 3.8% من السعة المركبة فى مصر بـ 2.23 جيجاوات (وبالمثل شكلت الطاقة الكهرومائية 4.8% فقط أو 2.38 جيجاوات)".

وشدد التقرير على أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 فى مصر تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى 10 أضعاف هذا المستوى ليمثل 42% من القدرة المركبة فى مصر بحلول عام2035. وتدعو سياسة الطاقة الطموحة فى القاهرة إلى 61 جيجاوات من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة: 32 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و12 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة، و18 جيجاوات من طاقة الرياح، بعيدًا عن الدخول فى منافسة محصلتها صفر، تظهر سياسات الطاقة الأخيرة فى مصر أن الغاز الطبيعى شجع على التوسع فى مصادر الطاقة المتجددة. وتسعى مصر الآن للبناء على الزخم المتزايد لقطاع الطاقة المتجددة لديها لتصبح رائدة عالميًا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

توسيع آفاق الهيدروجين الخضراء فى مصر

من المتوقع أن تعلن مصر رسميًا عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى وقت ما بين يونيو وقمة المناخ COP27 فى نوفمبر، والتى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ.

فى أوائل مارس 2022، وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم مع مصر لتقديم مبادئ توجيهية لاستراتيجية الهيدروجين منخفضة الكربون فى البلاد لتعزيز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر الفعال من حيث التكلفة. فى عام 2021، كانت القاهرة قد شرعت بالفعل فى تنفيذ عدد قليل من مشاريع الهيدروجين الأخضر الأولية وسيقوم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتقييم هذه المشاريع الأولية بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين المحتمل فى مصر، وتقييم تخزين ونقل الهيدروجين ومشتقاته.

فى إشارة إلى التزام القاهرة بالهيدروجين الأخضر، وقعت الحكومة اتفاقية قبل عام واحد فى مارس 2021 مع التكتل البلجيكى DEME،الذى يشارك بالفعل فى توسيع قدرة ميناء مصر على البحر المتوسط، لإجراء دراسات جدوى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. وبحسب ما ورد، فإن شركة DEME، التى تتمتع بخبرة فى إنتاج النفط والغاز البحرى وكذلك إنتاج طاقة الرياح البحرية تشارك فى تحديد المواقع المثلى لمراكز إنتاج الهيدروجين.

يعد تحديد مواقع منشآت الهيدروجين الخضراء فى مصر مهمة بالغة الأهمية. على الرغم من أن استهلاك المياه لا يمثل سوى حصة صغيرة من التكلفة الإجمالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن إمدادات المياه كمدخلات تصبح قضية حاسمة فى بلد مثل مصر حيث المياه مورد نادر للغاية.

يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوى فى مصر 33.3 ملم فقط، مع سقوط معظم أمطارها على ساحل البحر الأبيض المتوسط. نظرًا لمعدل التبخر المرتفع ونقص المياه السطحية الدائمة عبر مساحات شاسعة من أراضيها، فإن توافر الموارد المائية يمثل تحديًا دائمًا لمصر. تعتمد على نهر النيل فى توفير ما يقرب من 90% من استهلاكها من المياه العذبة بحوالى 65 مليار متر مكعب، أى حوالى 80%.منها يستخدم فى الزراعة.

لا تستطيع مصر بسهولة تحويل كميات كبيرة من مواردها من المياه العذبة الشحيحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. تتطلب عملية التحليل الكهربائى المستخدمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق تقسيم الماء إلى مكوناته من الأكسجين والهيدروجين 9 كيلوجرامات من الماء لكل كيلوجرام من الهيدروجين.

تقدر مصر إجمالى إنتاج الهيدروجين “الرمادي” لعام 2019، أى الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعى،1.82 مليون طن. لإنتاج هذه الكمية من الهيدروجين الأخضر سوف يتطلب حوالى 16.22 مليون متر مكعب من الماء. يتطلب استخدام مياه البحر كبديل تحلية المياه لأن مياه البحر ستضر بالمحلل الكهربائى المستخدم فى الهيدروجين الأخضر وكذلك إنتاج الكلور كمنتج ثانوي. إن استخدام مياه البحر المحلاة لإنتاج الهيدروجين الأخضر يعنى أن المرافق الجديدة فى مصر يجب أن تكون بالقرب من الساحل، مما يتطلب خبرة شركة مثل DEME، الشركة الرائدة عالميًا فى التجريف والبنية التحتية البحرية الساحلية.

سيتم بناء أحد مشاريع الهيدروجين الخضراء الواعدة فى مصر على الساحل الغربى لخليج السويس. عقدت شركة Scatec النرويجية للطاقة المتجددة وشركة Fertiglobe الهولندية لإنتاج الأسمدة شراكة مع الصندوق السيادى المصرى وشركة Orascom المصرية العملاقة لبناء منشأة هيدروجين خضراء فى المنطقة الصناعية بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بالقرب من شركة Fertiglobe التابعة لمصر. شركة الصناعات الأساسية (EBIC). سيكون المحلل الكهربى بغشاء البوليمر المنحل بالكهرباء فى المنشأة بقدرة 100 ميجاوات واحدًا من أكبر المحللات الكهربائية فى العالم عند الافتتاح المتوقع لعمليات المصنع فى نوفمبر 2022. بصفتها صاحب المصلحة الأكبر، ستقوم شركة Scatec ببناء وتشغيل منشأة العين السخنة مع Fertiglobe تتمتع باتفاقية شراء طويلة الأجل لإنتاج الهيدروجين الأخضر للمصنع كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء فى EBIC.

مصر هى سابع أكبر منتج للأمونيا فى العالم، بعد المملكة العربية السعودية، وهى أكبر منتج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من حيث التخزين، يعد تخزين الهيدروجين الأخضر كأمونيا خضراء أحد أرخص الخيارات. تعد مصر بالفعل منتجًا رئيسيًا للأمونيا، ويمكنها استخدام جزء من البنية التحتية الحالية لتخزين الأمونيا ونقلها للأمونيا الخضراء.

بينما تستخدم الأمونيا فى العديد من العمليات الصناعية، بما فى ذلك صناعة البلاستيك والمنسوجات والأصباغ، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو أحد المكونات الأساسية للأسمدة. على هذا النحو، من المرجح أن تشكل الأمونيا الخضراء جزءًا مركزيًا من استراتيجية الهيدروجين منخفضة الكربون فى مصر للاستخدام المحلى والصادرات.

لتعزيز طموحات مصر فى أن تصبح مركزًا للهيدروجين الأخضر، وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة تفاهم فى أغسطس 2021 مع شركة سيمنز، التى بنت محطات توليد الطاقة الغازية ذات الدورة المركبة فى البلاد، من أجل تطوير صناعة قائمة على الهيدروجين فى مصر مع إمكانات تصدير تهدف إلى زيادة إنتاج الهيدروجين إلى أقصى حد.

على أساس مصادر الطاقة المتجددة. سوف تستلزم مرحلة التطوير الأولية مشروعًا تجريبيًا بقدرة جهاز تحليل كهربى من 100 إلى 200 ميجاوات، والذى تعتقد شركة سيمنز أنه “سيساعد فى دفع نشر التكنولوجيا مبكرًا، وإنشاء مشهد للشريك، وإنشاء واختبار البيئة التنظيمية وإصدار الشهادات، وإعداد علاقات الشراء، وتعريف المفاهيم اللوجستية “.

ومع ذلك، فإن استبدال مصر بكامل إنتاجها من الهيدروجين الرمادى بالهيدروجين الأخضر المنتج محليًا يعد أمرًا صعبًا على المدى القريب. للقيام بذلك، ستحتاج مصر إلى ما يقدر بنحو 21 جيجاوات من قدرة المحلل الكهربائى، أو ما يقرب من 100 مرة من السعة قيد الإنشاء حاليًا.

بينما تبنى القاهرة قدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر، فمن المرجح أن تختار مزيجًا من الهيدروجين الأخضر وما يسمى الهيدروجين الأزرق – الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعى مثل الهيدروجين الرمادى ولكن حيث يتم تطبيق عمليات احتجاز الكربون لتقلى لإنتاج ثانى أكسيد الكربون.

فى يوليو 2021، وقعت شركة إينى، إحدى شركاء الغاز الطبيعى الرائدين فى مصر اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق.

فى حالة الهيدروجين الأزرق، تتطلع إينى إلى إمكانية استخدام حقول الغاز الطبيعى المستنفد فى مصر لتخزين ثانى أكسيد الكربون الناتج عن احتجاز الكربون. تعد مصر حاليًا سادس أكبر منتج لليوريا فى العالم، والتى تستخدم أيضًا فى الأسمدة القائمة على النيتروجين، ويمكنها بسهولة نسبيًا استخدام ثانى أكسيد الكربون الملتقط لتصنيع اليوريا.

خاتمة

يعد إنتاج الهيدروجين الرمادى فى مصر مسؤولًا عن إنتاج 20 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى كل عام. إن تقليل البصمة الكربونية من خلال الاستعاضة عن الهيدروجين الأخضر من شأنه أن يسهم بشكل إيجابى فى مكافحة تغير المناخ.

على طول الطريق، من المرجح أن تطور مصر قدرتها على إنتاج الهيدروجين الأزرق كإجراء انتقالى، مما يعكس توجهها العام لاستخدام موارد الغاز الطبيعى كـ “وقود جسر” فى التحول إلى الطاقة الخضراء.

يظهر التزام مصر بالهيدروجين الأخضر أن احتمالات التحول حقيقية، تمامًا كما أثبتت مصر أن تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعى البحرى للاستخدام المحلى وتصدير الغاز الطبيعى المسال لم يمنعها من تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع فى نفس الوقت.

مع ضمان الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى إمدادات الطاقة المحلية ومن ثم خلق فائض، كان لدى مصر حافز إضافى لتطوير ربطها الكهربائى مع أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لإنشاء البنية التحتية للنقل لسوق تصدير الكهرباء. وهذا بدوره يحفز التنمية المتسارعة للموارد المتجددة فى مصر. تهدف القاهرة الآن إلى إنشاء 61 جيجاوات من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، أى أكثر من ما يعادل قدرتها الحالية الكاملة على توليد الطاقة التى تعمل بالغاز.

إن اتفاقية الاتحاد الأوروبى فى 10 أبريل 2022 لدعم تنمية مصر للغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الأخضر تحمل شهادة على التأثير الدبلوماسى لبرنامج القاهرة فى تطوير موارد الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة بشكل متزامن.

بعد إعادة تحديد شروط النقاش الدولى حول تحول الطاقة من خلال تجسيد التآزر المحتمل بين تطوير الغاز الطبيعى ومصادر الطاقة المتجددة، يمكن لمصر أن تترأس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 فى شرم الشيخ بوصفه أكثر من مضيف ولكن أيضًا كمدافع رئيس للدور الأكبر للغاز الطبيعى فى عملية تحول الطاقة، والتوسط فى علاقة طاقة جديدة بين أوروبا ودول إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال دبلوماسيتها فى مجال الطاقة ومواصلة تطوير طاقتها المتجددة وقدراتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر.