ماريوبول.. روسيا تخرق وقف إطلاق النار خلال عملية الإجلاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ 36 دقيقة

فيما لا يزال عشرات المدنيين متحصنين في مصنع آزوفستال، اتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية القوات الروسية اليوم الجمعة بانتهاك وقف إطلاق النار عند مصنع آزوفستال للصلب وإطلاق النار على سيارة كانت في طريقها لإجلاء مدنيين من المصنع، مما أسفر عن مقتل مقاتل أوكراني وإصابة ستة.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في منشور على الإنترنت: “خلال وقف إطلاق النار في منطقة مصنع آزوفستال، استهدف الروس سيارة باستخدام سلاح موجه مضاد للدبابات. كانت هذه السيارة متجهة نحو المدنيين لإجلائهم من المصنع”.

وأضاف: “أسفر القصف عن مقتل مقاتل واحد وإصابة ستة بجروح. يواصل العدو خرق كل الاتفاقات وعدم الالتزام بالضمانات الأمنية لإخلاء المدنيين”.

وساعدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء بعض المدنيين، كما ذكرت أوكرانيا أن محاولة جديدة جارية لإجلاء المدنيين اليوم.

القصف لا يتوقف

وكتب اندري بيليتسكي مؤسس كتيبة آزوف التي تقاتل في مصنع الصلب في منشور على الإنترنت أن القتال تجدد عند المصنع وناشد المساعدة في إجلائهم.

وأضاف في المنشور: “القتال مستمر والقصف لا يتوقف”، ودعا فيه إلى صياغة عريضة لزيادة الضغط على الأمم المتحدة وزعماء العالم للمساعدة في إجلاء المقاتلين والمدنيين.

إجلاء 12 مدنيا

من جهتها، أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الجمعة بأنه تم إجلاء 12 مدنيا، بينهم أطفال، بحافلة من مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية.

تبادل أسرى

على صعيد آخر، أفادت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اليوم الجمعة بأن روسيا سلمت 41 شخصا من بينهم 28 من العسكريين في تبادل أسرى مع أوكرانيا.

وكتبت فيريشتشوك على تطبيق تيليجرام للتراسل أنه مما “يثلج الصدر بشكل خاص” أن ممثلا بارزا للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا كان من بين أولئك الذين أعيدوا إلى أوكرانيا.