حظر النفط الروسي.. المقترح الأوروبي يقلق اليونان ومالطا وقبرص

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد إعلان الإتحاد الأوروبي خططه بشأن الحظر المرتقب لواردات الغاز والنفط الروسي، أوضح الرئيس القبرصي اليوم الجمعة أن قبرص واليونان ومالطا تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار قلق هذه الدول من الحظر المزمع على النفط الروسي، مع إعلان الاتحاد تفاصيل هذا الحظر المقترح.

قلق من المخطط

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس للصحفيين في أثينا “من الضروري أن يأخذ (الاتحاد) في الاعتبار قلق اليونان ومالطا وبالطبع قبرص في مسائل محددة تتعلق بالعقوبات”.

وأضاف أناستاسيادس الذي التقى في وقت سابق مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس إن هذا الأمر “موقف مشترك” للبلدين.

وتابع: “موقفنا واضح. نحن ضد الغزو الروسي وبالطبع نؤيد العقوبات. لكن هذه العقوبات يجب أن تحقق الهدف ولا تكون إنتقائية بخدمة بعض الدول الأعضاء وجعل دول أخرى عرضة للخطر”.

تعديل المقترحات

وتتضمن الخطط فرض حظر على المشتريات ومنع قطاع الشحن في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من التعامل مع النفط الروسي. ويجري الآن تعديل تلك المقترحات لعلاج قلق عدد من الدول الأعضاء.

ولدى اليونان ومالطا وقبرص أكبر أساطيل الشحن في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وتستضيف مراكز كبيرة لإدارة عمليات الشحن.