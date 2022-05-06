“بوابة الجحيم”.. تركمانستان تطلب عون دول العالم بحث مشكلة فوهة “دارفازا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

من المقرر أن تعقد الحكومة في تركمانستان، مؤتمراً علمياً دولياً، أواخر الشهر القادم لبحث مشكلة فوهة “دارفازا” الغازية المعروفة بـ”بوابة الجحيم”.

وذكرت وكالة “أورينت” التركمانية، أن المؤتمر سيعقد في الـ23 من يونيو المقبل بعنوان “الحد من الانبعاثات في البيئة في ظروف إنتاج الهيدروكربونات وآفاق إدارة فوهة الغاز دارفازا” في عشق آباد.

وأشارت إلى أن الخبراء البارزون سيناقشون في مجال الطاقة التقنيات المبتكرة في إنتاج الهيدروكربونات وتقليل انبعاثات الغازات المصاحبة.

وبحسب الوكالة، فإن “الاجتماعات والمناقشات سيحضرها ممثلو المنظمات الدولية والمؤسسات المالية: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تركمانستان”.

وتظهر أعمدة اللهب المنبثقة من الكهف تحت الحفرة نتيجة احتراق الغاز الطبيعي، حيث يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.

يشار إلى أن رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، كان قد طالب مطلع العام الحالي بإيجاد طريقة لإطفاء ”بوابة الجحيم” وهي حفرة كبيرة تشتعل باستمرار منذ حوالي نصف قرن في صحراء كاراكوم نتيجة تسرب للغاز المسال.

وتعرف هذه الحفرة باسم “بوابة جهنم” وهي عبارة عن منخفض يبلغ قطره حوالي 60 مترا وعمقه 20 مترا، تتصاعد النيران.

وظهرت هذه الحفرة المشتعلة عام 1971، عندما تم حفر بئر في هذا المكان بحثا عن الغاز الطبيعي وحدث انهيار أرضي، فقرر علماء الجيولوجيا إشعال النار في الغاز الخارج من الحفرة، على أمل أن يحترق في غضون أيام قليلة ويمنعون بالتالي تسربه.