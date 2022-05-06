خلال أسابيع.. ألمانيا تزوّد أوكرانيا بأحد أقوى أسلحتها المدفعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - منذ ساعتين

بعد أسبوع على تعديل سياستها بعدم إرسال أسلحة ثقيلة إلى مناطق الحرب، أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، أنها ستسلم سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خمسة مدافع هاوتزر تعهدت الحكومة الهولندية بتقديمها. بحسب ما أفادت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت.

وقرار ألمانيا يأتي بعد ضغوط من داخل البلاد وخارجها لمساعدة أوكرانيا في التصدي للهجمات الروسية.

وقالت لامبرشت ورئيس الأركان الألماني الجنرال إبرهارد تسورن للصحفيين، في بلدة سلياتش السلوفاكية، إن المدافع ستخرج من مخازن القوات المسلحة الألمانية، وستُسلم بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة، خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع تسورن أن يبدأ تدريب المجموعة الأولى، المكونة من حوالي 20 جنديا أوكرانيا، على المدافع ذاتية الدفع، الأسبوع المقبل، في بلدة إيدار-أوبرشتاين الألمانية، مضيفا أن هؤلاء الجنود لديهم خبرة في تشغيل مدافع الهاوتزر سوفيتية الصنع.

وكثفت أوكرانيا مناشداتها للحصول على أسلحة ثقيلة منذ أن وجهت موسكو أعنف هجماتها إلى شرق وجنوب البلاد بعد أن فشلت في السيطرة على العاصمة كييف.

وقال تسورن إن برلين ستوفر أيضا دفعات أولية من الذخيرة لمدافع الهاوتزر التي أنتجتها شركة الدفاع الألمانية كيه.إم.دبليو، على أن تنسق كييف مباشرة مع الشركة عمليات شراء المزيد من الذخيرة.

وتعتبر مدافع هاوتزر ذاتية الدفع (بانزرهاوبيتز 2000) أحد أقوى أسلحة المدفعية الموجودة لدى الجيش الألماني ويمكنها إصابة أهداف على مسافة 40 كيلومترا.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت برلين لأول مرة على تزويد كييف بأسلحة ثقيلة وقدمت لها دبابات غيبارد للدفاع الجوي بعد أن اتهم منتقدون ألمانيا بالتباطؤ في تسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف.

ومعظم الأسلحة الثقيلة التي أرسلتها دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا حتى الآن هي أسلحة سوفيتية الصنع لا تزال موجودة في مخزونات دول شرق أوروبا الأعضاء في الحلف، لكن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الآخرين بدأوا إمداد كييف بمدافع الهاوتزر الغربية.