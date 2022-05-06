الكرملين: سيأتي وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول

06 مايو , 2022
الكرملين (أ ف ب).
قال الكرملين اليوم الجمعة إنه لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في التاسع من مايو أيار خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.
وأعلنت القوات الروسية أنها استولت على ماريوبول رغم المقاومة المستمرة من القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للصلب بمنطقة دونباس.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة، عندما سئل عن خطط يوم التاسع من مايو أيار في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة، «سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول».
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