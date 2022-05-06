شولتس وبايدن يتفقان على عدم الاعتراف بأي مكاسب ميدانية روسية في أوكرانيا

واشنطن: قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشار أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا خلال اتصال هاتفي أمس الخميس على عدم الاعتراف بأي مكاسب تحققها روسيا على الأرض في أوكرانيا.

وقال المتحدث إن الزعيمين نددا أيضاً "بالتصريحات الأخيرة للقيادة الروسية التي تهدف إلى تشويه سمعة القيادة الأوكرانية الشرعية الديمقراطية".

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال إن بايدن "رحب بتقديم ألمانيا المساعدة الأمنية والتعهد مؤخراً بالمزيد من المساعدات الإنسانية فضلاً عن شراكتهما الوثيقة خلال هذه الأزمة".