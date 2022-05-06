شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول في الحرس الثوري: صهر رئيسي وراء تسريب خبر زيارة عائلة قاليباف إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس قاعدة عمار للحروب الإستراتيجية الناعمة التابعة للحرس الثوري الإيراني، رجل الدين المتشدد، مهدي طائب اليوم الجمعة، إن شخصية مقربة من الرئيس إبراهيم رئيسي، تقف وراء تسريب خبر زيارة عائلة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى تركيا.



ودافع مهدي طائب في مقطع صوتي جرى تسريبه عن قاليباف، متهما ميثم نيلي صهر إبراهيم رئيسي بالوقوف وراء تسريب خبر زيارة عائلة قاليباف الأخيرة إلى تركيا لشراء ملابس.