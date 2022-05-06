شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال سويدي في إيران مع توتر العلاقات بسبب محاكمة تتعلق بجرائم حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة، إن رجلًا سويديًا اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب تدهور الوضع الأمني.



وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن احتجزت السويد مسؤولًا إيرانيًا سابقًا، وحاكمته باتهامات ارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما وتعذيبا جماعيا لسجناء سياسيين في سجن إيراني في ثمانينيات القرن الماضي.