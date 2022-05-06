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اعتقال سويدي في إيران مع توتر العلاقات بسبب محاكمة تتعلق بجرائم حرب

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اليمن العربي _ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة، إن رجلًا سويديًا اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن احتجزت السويد مسؤولًا إيرانيًا سابقًا، وحاكمته باتهامات ارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما وتعذيبا جماعيا لسجناء سياسيين في سجن إيراني في ثمانينيات القرن الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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