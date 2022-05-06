شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: تجاوزنا الكثير من المحن والأزمات.. ونرحب بدعوة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد زهران، الرئيس الحالي للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح على منصب رئيس الحزب، على قائمة “التقدم”، ترحيبه بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني مع كافة الأطياف والقوى السياسية.

وأضاف قائلاً خلال كلمته على هامش المؤتمر العام الثالث للحزب: "وقفنا ضد قانون الإرهاب ومد قانون الطوارئ وحجب المواقع الإلكترونية، وأصدرنا عشرات البيانات للإفراج عن زياد العليمي وغيره، ووقفنا مع كل ما يساهم في تحقيق أمن مصر القومي، تمسكنا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، ورفضنا الحسابات الختامية".

وواصل:" الحزب تجاوز أكثر من محنة وأكثر من أزمة، وعلى القيادة الجديدة أن تمضي قدماً وتحقق المزيد من الإنجازات، ونتمنى أن يمر اليوم بخير وتنتهي الانتخابات بقيادة جديده للحزب تستمر به السنوات المقبلة، وما تحقق السنوات السابقة اعتقد أنه جيد ويمكن البناء عليه".

وتابع:"على جميع الأطراف في الانتخابات اليوم بذل قصارى جهدهم لاستيعاب نتيجة هذه الانتخابات أيا كانت، وبناء التعايش السياسي ضرورة للتحاور وترسيخ أسس التعايش فيما بيننا".