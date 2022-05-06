شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: برامج الوقاية تقلل الإصابة بالعدوى بنسبة 70 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية اليوم جميع بلدان العالم لزيادة الاستثمارات في برامج الوقاية من العدوى في مراكز الرعاية الصحية.

وأكدت المنظمة في تقريرها الأول حول "العدوى في المستشفيات"، أن برامج الوقاية يمكن أن تقلل إمكانية الإصابة بالعدوى من الأمراض خاصة بين العاملين الصحيين والزوار والمرضى أنفسهم بنسبة 70 %.

وأوضح التقرير أن من بين كل ١٠٠ مريض في الرعاية المركزة يصاب سبعة بعدوى واحدة على الأقل في البلدان مرتفعة الدخل، ويصاب ١٥ مريضا في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، كما يموت شخص واحد على الأقل من كل ١٠ مرضى مصابين بالتهاب الكبد الوبائي.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح له: إن جائحة " كوفيد - ١٩ " كشفت عن العديد من التحديات والثغرات في برامج الوقاية من العدوى في المستشفيات في كل البلدان، بما في ذلك الاكثر تقدما، مشيرا إلى أنه تقييم تلك الأوضاع وتعزيز برامج الوقاية من العدوى داخل النظم الصحية تعد فرصة غير مسبوقة.