بدء التصويت لاختيار رئيس المصرى الديمقراطى.. وفريد زهران يرحب بالحوار السياسى

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل التصويت لاختيار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وأعضاء الهيئة العليا، وكذلك الميزانية الخاصة بالحزب بالإضافة إلى لائحة الشباب وذلك فى الانتخابات التى تجرى بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفى كلمته خلال المؤتمر العام لحزب المصرى الديمقراطى، رحب فريد زهران المرشح على رئاسة حزب المصرى الديمقراطى بدعوة الرئيس إلى الحوار السياسى، قائلا: "إننا، وبكلمة واحدة، نرحب بدعوة الرئيس للحوار، ونطالب بأن يكون هدف الحوار وغايته بناء مجال سياسى رئيسى شرعى آمن ومستقر يسمح بتداول السلطة بين مكوناته، من خلال حوار يناقش، الأوضاع الدولية والإقليمية والمخاطر والتحديات المرتبطة بها، وكذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية وخطط التنمية المستدامة".

أضاف زهران فى كلمته لعرض تقرير المكتب السياسى للحزب خلال المؤتمر العام، نطالب بأن يناقش الحوار مدنية الدولة والتهديدات الأمنية والثقافية لقوى التطرف والارهاب وكذلك الحقوق والحريات والتحول الديموقراطى وسيادة القانون بالإضافة إلى الإصلاح الإدارى وتحديث البنية المؤسسية لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وقال زهران إن الحزب مستمر مع أصدقائه وحلفائه فى الحركة المدنية فى التحاور خلال الفترة المقبلة كذلك لا يمانع أن يتحاور مع الأحزاب المؤيدة مثل حزب مستقبل وطن.