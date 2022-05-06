“عشيقة بوتين” والبطريرك كيريل.. هل يطالهما سيف العقوبات الأوروبية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 4:55 مساءً

في محاولة جديدة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف حربه على أوكرانيا، يخطط الإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بطلة الجمباز الروسية السابقة ألينا كاباييفا، التي طالما ترددت شائعات بأنها عشيقة بوتين، إضافة للبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن مصدرين القول إن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة كاباييفا، والتي كانت وكالة بلومبرغ أول من أبلغ عن ورود اسمها في مسودة قائمة العقوبات.

ويظهر كيريل، حليف الكرملين منذ فترة طويلة والذي أبدى مباركته للحرب في أوكرانيا، في مسودة وثيقة تتعلق بالعقوبات اطلعت عليها صحيفة “الغارديان”.

دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى إدانة رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بتهمة التحريض على الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا.

حظر للسفر وتجميد أصول

وبينت الصحيفة أن كاباييفا وكيريل هما من بين عشرات الأشخاص الذين سيواجهون عقوبات من الاتحاد الأوروبي تتضمن حظرا للسفر وتجميد أصول بموجب قوائم جديدة تناقشها الدول الأعضاء، لينضموا بذلك إلى أكثر من ألف روسي مدرجين بالفعل على قائمة العقوبات.

وأشارت إلى أنه لا يزال يتعين الموافقة على إدراج الأسماء الجديدة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ووفقا لبلومبرغ، تصف الوثيقة كاباييفا بأنها “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئيس فلاديمير بوتين”.

ظهرت لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة التي يشاع أنها عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعلن لأول مرة منذ بدء الغزو الأوكراني.

وفازت كاباييفا بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2004 للجمباز الإيقاعي وكانت أيضا حاملة العلم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي في عام 2014.

وعملت أيضا نائبة في البرلمان الروسي لمدة ست سنوات ممثلة لحزب روسيا المتحدة الذي ينتمي إليه بوتين واستمرت في إدارة مجموعة إعلامية رئيسية مؤيدة للكرملين، على الرغم من النقص الواضح في الخبرة في إدارة وسائل الإعلام.

لا أحد بمأمن عن العقوبات

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الشهر الماضي أن الإدارة الأميركية أرجأت فرض عقوبات على كاباييفا بسبب مخاوف من أن ينظر إليها بوتين على أنها هجوم شخصي. لكن البيت الأبيض نفى ذلك بشدة، وأصر أن لا أحد في مأمن من العقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على ابنتي بوتين، ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا.