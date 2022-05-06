العقوبات لا تكفي.. أوكرانيا: لحظر كامل على النفط والغاز الروسيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 4:28 مساءً

تزامنا مع البحث المتواصل عن سبل الإستغناء عن النفط والغاز الروسي في الدول الغربية، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو اليوم الجمعة إلى فرض حظر دولي كامل على النفط والغاز الروسيين بسبب غزو موسكو لبلاده.

وقال مارشينكو في إفادة عبر الإنترنت إن أوكرانيا تكافح لتحقيق التوازن في ميزانيتها بعد عشرة أسابيع من الحرب، وأضاف أنه بصفته وزيرا للمالية لا يمكن أن يكون راضيا عن الوتيرة التي تصل بها المساعدات المالية من الخارج.

وفي إشارة إلى ما اعتبره “عدم كفاية العقوبات التي تم فرضها”، قال مارشينكو إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يعني أن موسكو لديها فائض في الميزانية و”تشعر براحة تامة”.

وتابع: “القضية الرئيسة هي فرض حظر كامل على شراء الغاز والنفط من روسيا الاتحادية. وهذا أمر يحتاج إلى تحرك وتعمل السلطات الأوكرانية بنشاط حياله”.

تنازلات أوروبية

وكانت المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحا بشأن فرض حظر على النفط الروسي لتمدد المهلة بالنسبة لهنغاريا وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بحسب ما كشف مصدران لرويترز.

وأوضح المصدران أنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن هنغاريا وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.