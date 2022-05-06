“الفاو” قلقة.. نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 3:48 مساءً

بعد أيام قليلة من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من “كارثة حبوب” تلوح في الأفق، أفاد مسؤول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة بأن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة البلاد بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.

الإفتقار الى البنية التحتية

وأشارت الفاو اليوم الى أن الحصار يُنظر إليه على أنه عامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت مستوى قياسيا في آذار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتراجع قليلا في نيسان.

وأوضح جوزيف شميدهوبر، نائب مدير قسم الأسواق والتجارة في منظمة الفاو خلال مؤتمر صحفي في جنيف عبر زوم: “إنه وضع غريب نراه في الوقت الحالي في أوكرانيا حيث يمكن تصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب، لكن لا يمكن نقل الشحنات لمجرد الافتقار إلى البنية التحتية، والحصار المفروض على الموانئ”.

وحذر شميدهوبر من أن امتلاء الصوامع قد يؤدي إلى نقص في منشآت التخزين خلال موسم الحصاد المقبل في تموز وآب.

وأضاف: “على الرغم من الحرب، فإن ظروف الحصاد لا تبدو مريعة. قد يعني ذلك حقا عدم وجود سعة تخزين كافية في أوكرانيا، خاصة إذا لم يكن هناك ممر مفتوح لتصدير القمح”.

تدمير مخازن الحبوب

وأشار إلى وجود مصدر قلق آخر ألا وهو وجود تقارير عن تدمير بعض مخازن الحبوب خلال القتال في أوكرانيا.

زيلينسكي يحذّر

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وأبلغ زيلينسكي برنامج “60 دقيقة” الإخباري الأسترالي، أن “روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل”.

يذكر أن أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2020-2021 وسادس أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي.