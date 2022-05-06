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السعودية تفرج عن أكثر من 100 مقاتل بصفوف الحوثيين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يمنيون موالون للحوثي - Getty

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، اليوم الجمعة، مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعين للحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف إعلانه “مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية”.

وبحسب التحالف فإنه سيتم استكمال “ثلاث مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن” الجمعة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشير عمر لوكالة فرانس برس: “تسهل اللجنة الدولية، الجمعة، عمليات نقل أكثر من 100 محتجز أفرج عنهم التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها الى عدن”، مضيفا أنهم “جميعهم يمنيون اُحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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