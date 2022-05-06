“العفو الدولية” توثق “أدلة دامغة” على ارتكاب روسيا “جرائم حرب” في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - في وقت تواصل روسيا غزوها الأراضي الأوكرانية للشهر الثالث على التوالي، أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب، من بينها عمليات إعدام بدون محاكمة لمدنيين، عندما كانت تحتل منطقة خارج العاصمة الأوكرانية في شباط وآذار.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير أن المدنيين عانوا أيضا من انتهاكات مثل “إطلاق النار الطائش والتعذيب” على يد القوات الروسية خلال هجومها على كييف في المراحل الأولى من الغزو الذي بدأ في 24 فبراير شباط.

وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة المستشارين في برنامج مواجهة الأزمات بمنظمة العفو في مؤتمر صحفي عقد في كييف “هذه ليست حوادث متفرقة. إنها سمة أساسية من نمط معين تتبعه القوات الروسية عندما تسيطر على بلدة أو قرية”.

وأضافت أن المعلومات التي جمعتها المنظمة “يمكن استخدامها على أمل محاسبة الجناة إن لم يكن اليوم ففي يوم ما في المستقبل”.

9000 جريمة حرب

يذكر أن السلطات الأوكرانية تحقق في أكثر من 9000 جريمة حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية. كما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة.

وتقرير منظمة العفو هو أحدث تقرير يوثق مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية عندما احتلت منطقة شمال غربي كييف بما في ذلك بلدة بوتشا حيث تقول السلطات الأوكرانية إن أكثر من 400 مدني قتلوا. وسحبت موسكو قواتها في أوائل نيسان.

وخلص التقرير إلى أن القوات الروسية ارتكبت “مجموعة من جرائم الحرب فيما يبدو” في بوتشا من بينها “العديد من عمليات القتل خارج نطاق القانون” معظمها بالقرب من تقاطع شارعي يابلونسكا وفودوبروفيدنا.

تزامنا، وثق تحقيق لرويترز نُشر أمس الخميس قرائن، بما في ذلك شهادات وأدلة تتمحور في شارع يابلونسكا، على هويات جنود روس ووحدات عسكرية روسية كانت موجودة في بوتشا.

وشملت الوحدات الفرقة 76 للهجوم الجوي والتي وثق تقرير منظمة العفو وجودها في البلدة.

وقالت المنظمة إنها وثقت 22 حالة قتل خارج نطاق القانون نفذتها القوات الروسية “معظمها فيما يبدو عمليات إعدام بدون محاكمة” في بوتشا ومناطق مجاورة.

“قصة ملفقة ومزيفة”

وردا على سؤال لرويترز قبل تقرير منظمة العفو عن العملية الروسية في بوتشا قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “قصة بوتشا ملفقة ومزيفة”.

وأشارت منظمة العفو في تقريرها إلى إن الضربات الجوية الروسية التي استهدفت ثمانية مبان سكنية في الأول والثاني من آذار في بلدة بورودينكا وقتلت 40 مدنيا على الأقل كانت “غير متناسبة وعشوائية وتشكل فيما يبدو جرائم حرب”.