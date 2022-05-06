الكرملين يتجنّب التعليق على اعتذار بوتن لإسرائيل بعد تصريحات لافروف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أحدثت تصريحات وزير خارجية روسيا “سيرغي لافروف” بأن أصول هتلر يهودية توتّرًا في العلاقات بين روسيا واسرائيل.

وأغضبت هذه التصريحات اسرائيل التي استدعت وزارة خارجيتها السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي.

ولم يعلّق الكرملين اليوم الجمعة ما إذا كان الرئيس “فلاديمير بوتين” قد اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” بعد تصريحات لافروف.

وكان “بينيت” قد قال أمس الخميس إن بوتين اعتذر عن التصريح وإنه قبل الاعتذار، معتبرًا أن تصريحات لافروف“مشينة ولا تغتفر”.

وفي مقابلة مع القناة الإخبارية الإيطالية Zona Bianca، سُئل لافروف كيف يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدعي أنه يحاول “اجتثاث النازية” من أوكرانيا في حين أن فولوديمير زيلينسكي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد، يهوديا.

وقال لافروف: “وإن كان زيلينسكي يهوديا. هذه الحقيقة لا تلغي العناصر النازية في أوكرانيا. أعتقد أن هتلر كان لديه أيضا دم يهودي”، مضيفا أن” بعض أسوأ المعادين للسامية هم من اليهود”.

وعند الإعلان عن الغزو، قال بوتين إن “العملية العسكرية الخاصة” ستسعى إلى “اجتثاث النازية” من الدولة السيادية المجاورة. وسعت وسائل الإعلام الروسية مرارا إلى تصوير أوكرانيا على أنها متحالفة مع النازية، دون دليل يدعم مثل هذه الاتهامات.