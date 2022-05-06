انت الان تتابع خبر شرطة نفط الشمال تقبض على عدد من المهربين مع عجلاتهم في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة متهمين مع ضبط خمس عجلات معدة للتهريب في محافظة كركوك.