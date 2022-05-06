انت الان تتابع خبر شرطة نفط الشمال تقبض على عدد من المهربين مع عجلاتهم في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على خمسة متهمين مع ضبط خمس عجلات معدة للتهريب في محافظة كركوك.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال، سيطرة "كركوك-أربيل" بالتعاون مع الاستخبارات ألقت القبض على خمسة متهمين مع ضبط عجلاتهم "صهريج" محملات بمنتوج نفطي، وذلك لقيامهم بتغير المسار المحدد لهم في السير".
واضافت ان "هذا يعد مخالفة لقيامهم باتخاذ طرق مشبوها في السير".
واضافت ان "هذا يعد مخالفة لقيامهم باتخاذ طرق مشبوها في السير".