'الفاو': الاسعار العالمية للسلع الغذائية ترتجعت في نيسان

وقالت المنظمة، في تقرير إن "مؤشرها لأسعار الأغذية سجل 158.5 نقاط في نيسان 2022، أي بانخفاض قدره 0.8 في المائة عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في اذار. وظلّ المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا في التجارة، أعلى بنسبة 29.8 في المائة عما كان عليه في نيسان2021.واشارت الى ان "مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية انخفض بنسبة 5.7 في المائة في نيسان، منتقصا تقريبا ثلث الزيادة المسجلة في اذار، حيث أدى تقنين الطلب إلى خفض أسعار زيت النخيل ودوار الشمس وفول الصويا".

وخفضت المنظمة الأممية، "توقعاتها للإنتاج العالمي إلى 782 مليون طن في 2022، من 784 مليونا توقعات سابقة في اذار".

وعزت خفض تقديراتها لإنتاج القمح هذا العام إلى "انخفاض متوقع بنسبة 20 بالمئة لموسم الحصاد في أوكرانيا، وتراجع إنتاج المغرب بسبب الجفاف".

