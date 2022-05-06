أوكرانيا تناشد “أطباء بلا حدود” المساعدة في عمليات الإجلاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

لا يزال عدد من المدنيين محاصرين في مصنع آوفستال في ماريوبول آخر معاقل المقاومة الأوكرانية في جنوبي البلاد. وتواصل السلطات الأوكرانية عمليات الإجلاء وسط مواصلة الجيش الروسي هجماته على المصنع بعدما تذرّع بقيام الجنود الأوكران بخرق الهدنة التي كان الطرفان قد اتفقا بشأنها.

وفي آخر المستجدّات، ناشدت أوكرانيا منظمة أطباء بلا حدود المساعدة في إجلاء المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الذي تحاصره القوات الروسية.

وقالت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة موقتا إنها أرسلت خطابًا إلى المنظمة الخيرية الطبية وطلبت منها تقييم الحالة الجسدية والنفسية للمقاتلين، وجمع الأدلة على الظروف التي يعيشونها وتقديم المساعدة الطبية إلى “الأوكرانيين الذين انتهكت روسيا الاتحادية حقوقهم الإنسانية”.

كما حثّت روسيا المقاتلين في المصنع مترامي الأطراف على الاستسلام.

في السياق نفسه، أعلن مسؤول أوكراني كبير انّ محاولة جديدة تجري حاليا لإجلاء المدنيين المحاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال.

ولم يذكر “أندريه يرماك” كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أي تفاصيل، ولم تتضح بعد المرحلة التي وصلت إليها جهود الإنقاذ الجديدة.

من جهته، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن أمس الخميس بأن عملية ثالثة جارية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وآزوفستال.