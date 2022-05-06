روسيا: لن نستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 12:49 مساءً

منذ بدء غزوها للأراضي الأوكرانية، تنفي روسيا نيتها استخدام الأسلحة النووية في عملياتها العسكرية، وتتهم الاعلام الغربي بتضليل الرأي العام في هذا الشأن.

وفي آخر التصريحات، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية “أليكسي زايتسيف” اليوم الجمعة، الى أن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأبلغ زايتسيف الصحفيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية “وليام بيرنز” قد قال، في وقت سابق، إنه بالنظر إلى الانتكاسات التي عانت منها روسيا في أوكرانيا، فإنه “لا يمكن لأي منا أن يستخف بالتهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة”.

في السياق عينه، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية.

وقال “فلاديمير يرماكوف” مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية.

وأضاف: “مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدا، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لاسيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية”.