الصين: وضع كوفيد-19 يتحسّن لكنه لا يزال معقّدًا وخطرًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 11:43 صباحًا

كشف المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة في الصين “وو ليانغ يو” أنّ وضع كوفيد-19 في البلاد يتحسن لكنه لا يزال معقّدًا وخطرًا.

وأضاف “وو” أن أقاليم لياونينغ وتشجيانغ وخنان من بين أماكن أخرى أبلغت في الفترة الأخيرة عن حالات تفشّ جديدة لفيروس كورونا مع عدم اتضاح مصادر العدوى.

كما أشار إلى أن مخاطر الانتكاسة لا تزال قائمة، وأن الصين بحاجة إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع بؤر التفشي المحلية، وتحسين تدابير السيطرة على المرض في الوقت المناسب.

إجراءات ضد منتقدي سياسة “صفر كوفيد”

يشعر سكان بكين بالغضب من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا التي تحد من تنقلاتهم، لكن يساورهم القلق أيضا من تسجيل العشرات من حالات كوفيد-19 الجديدة يوميا فيما هدد قادة الصين باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياسة (صفر كوفيد).

وتتكبد الصين تكلفة اقتصادية باهظة وتواجه انتقادات عامة نادرة على مواقع الإنترنت الخاضعة لسيطرة مشددة، وتعزل نفسها بشكل متزايد عن العالم الذي أصبحت فيه قيود كوفيد شيئا من الماضي.

على الصعيد الدولي، اشتكت الهيئات الصناعية من أن قيود كوفيد في الصين لها تداعيات اقتصادية عالمية. وفي الداخل ينتاب السكان القلق بشأن فرض قيود صعبة وطويلة الأمد.

وسعت بكين جاهدة لتجنب الارتفاع الهائل في الإصابات على النحو الذي أجبر شنغهاي، المركز التجاري والمالي في البلاد، على فرض إغلاق شبه كامل لأكثر من شهر.

4714 إصابة جديدة

على صعد الإصابات، أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة بأن بر الصين الرئيسي سجّل 4714 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الخامس من أيار، منها 374 إصابة ظهرت عليها أعراض و4340 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 5113 إصابة جديدة منها 373 ظهرت عليها أعراض و4740 بدون أعراض.

كما سجلت 12 وفاة جديدة، جميعها في شنغهاي، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5153 وفاة.