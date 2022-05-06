شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب في سريلانكا يصيب البلاد بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصاب إضراب عام في سريلانكا اليوم الجمعة المدارس والخدمات الحكومية وحركة التجارة بالشلل، حيث شارك عشرات الآلاف في احتجاجات في الشوارع تطالب الرئيس جوتابايا راجاباسكا وحكومته بالتنحي، حسبنا أفاد مسؤولون.

وذكر مسؤولون حكوميون أنه تم رفع رايات سوداء في بلدات حيث خرجت مظاهرات في شتى أرجاء البلاد، فيما انخفض حضور الموظفين في المكاتب العامة والخاصة والمدارس بشدة.

وتوقفت حركة السكك الحديدية تماما، بينما أوقف العاملون بالقطاع الخاص خدماتهم أيضا لدعم الإضراب الذي يستمر يوما واحدا ونظمته النقابات العمالية والمؤسسات المدنية.

وتوقف أكثر من 3000 موظف في المنطقة الرئيسية للتصدير في البلاد القريبة من العاصمة عن العمل، وانضموا للحملة الاحتجاجية.

وقال أجيث روهانا، نائب كبير المفتشين العموميين بالشرطة، في بيان: "تلقينا معلومات أنه سيتم تنظيم احتجاجات في عدة أنحاء من البلاد من بينها كولومبو. نناشد السكان إقامة تظاهراتهم بطريقة سلمية".