زيلينسكي: الروس استخدموا أكثر من ألفي صاروخ ضد أوكرانيا

06 مايو , 2022
كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته اليومية عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الخميس أن الجيش الروسي استخدم ما اجمالية 2014 صاروخاً ضد أهداف متنوعة في الحرب على أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما إجمالية 2682 غارة جوية بالفعل منذ بداية غزو الجيش الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير(شباط)الماضي.
وشدد زيلينسكي "على أن كل من تلك العمليات تعني الموت لشعبنا، والدمار لبنيتنا التحتية".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن المنشآت الصحية الأوكرانية وحدها تضررت بشكل كبير.
وأوضح "حتى الآن، دمرت القوات الروسية أو ألحقت أضراراً بـ400 منشأة صحية تقريباً".
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