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منتسب أمني يفتح النار على زوج اخته بسبب خلافات عائلية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام منتسب أمني على قتل زوج اخته، نتيجة خلافات عائلية في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً يعمل منتسباً في وزارة الداخلية، أقدم على فتح النار على زوج اخته في منطقة حي الجهاد، بسبب خلافات عائلية".

وأضاف، أن "سبب إقدام المنتسب على فتح النار، حدوث خلافات عائلية"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي أطلق النار، لاذ بالفرار بعد إصابة زوج اخته بجروح مختلفة".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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