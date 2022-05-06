انت الان تتابع خبر منتسب أمني يفتح النار على زوج اخته بسبب خلافات عائلية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقدام منتسب أمني على قتل زوج اخته، نتيجة خلافات عائلية في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً يعمل منتسباً في وزارة الداخلية، أقدم على فتح النار على زوج اخته في منطقة حي الجهاد، بسبب خلافات عائلية".
وأضاف، أن "سبب إقدام المنتسب على فتح النار، حدوث خلافات عائلية"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي أطلق النار، لاذ بالفرار بعد إصابة زوج اخته بجروح مختلفة".
وأضاف، أن "سبب إقدام المنتسب على فتح النار، حدوث خلافات عائلية"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي أطلق النار، لاذ بالفرار بعد إصابة زوج اخته بجروح مختلفة".