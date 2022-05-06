منتسب أمني يفتح النار على زوج اخته بسبب خلافات عائلية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً يعمل منتسباً في وزارة الداخلية، أقدم على فتح النار على زوج اخته في منطقة حي الجهاد، بسبب خلافات عائلية".

وأضاف، أن "سبب إقدام المنتسب على فتح النار، حدوث خلافات عائلية"، مشيراً إلى أن "الشخص الذي أطلق النار، لاذ بالفرار بعد إصابة زوج اخته بجروح مختلفة".

