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تعرف إلى الدول الأعلى بتكلفة استخراج جواز السفر

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

تختلف تكلفة استخراج جواز السفر للمواطنين من دولة لأخرى، وتبلغ التكلفة ما بين 100 إلى 160 دولاراً، ويعد جوازا السفر اللبناني والسوري الأغلى ثمناً في العالم، بالرغم من كونهما أقل الجوازات قوة، ورغبة في الحصول عليهما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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