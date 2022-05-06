انت الان تتابع خبر تعرف إلى الدول الأعلى بتكلفة استخراج جواز السفر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

تختلف تكلفة استخراج جواز السفر للمواطنين من دولة لأخرى، وتبلغ التكلفة ما بين 100 إلى 160 دولاراً، ويعد جوازا السفر اللبناني والسوري الأغلى ثمناً في العالم، بالرغم من كونهما أقل الجوازات قوة، ورغبة في الحصول عليهما.

