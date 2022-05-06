أراوخو يكشف سبب رفضه الرحيل عن برشلونة

وأعلن برشلونة مؤخرًا، توصله لاتفاق مع أراوخو للتجديد حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وقال أراوخو، خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "رفضي للعروض؟ كانت دائما رغبتي هي البقاء، وأشعر بسعادة عظيمة لتجديد عقدي".



وأضاف المدافع صاحب الـ23 عامًا: "أنا في أفضل ناد في العالم، وهذه مكافأة للعمل الذي قمت به في الفترة الأخيرة".