هكذا علق والد ياسمين صبري على انفصال ابنته عن أحمد أبو هشيمة

علّق الدكتور أشرف صبري على انفصال ابنته الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لافتا إلى أنه ليس لديه أية تفاصيل حول أسباب الانفصال.

وأكد صبري أنه "لم يتواصل مع ابنته بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها، وشدد على أنه رغم الخلافات التي نشبت بينه وابنته في الفترة الأخيرة، لكنه سيظل فاتحًا ذراعيه لها طوال الوقت إذا قررت تصفية الأمور بينهما وفتح صفحة جديدة".