شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أزمة مكاتب التصديقات التابعة للخارجية أوشكت على الانتهاء.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة خارجية النواب كل مشكلات أزمات مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية التى يعانى منها المصريون داخل هذه المكاتب سواء المتعلقة بتراجع أعداد هذه المكاتب بالمحافظات، فضلا عن انخفاض عدد الموظفين داخل المكاتب الموجودة، الأمر الذى يؤدى فى نهاية المطاف لمعاناة المصريين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب.

وقررت اللجنة القيام بزيارات لـ3 محافظات للوقوف على آخر مستجدات سواء بإنشاء مكاتب تصديق أو تطويرها ببعض المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمحافظين، ومن المقرر أن تزور لجنة العلاقات الخارجية محافظات البحر الأحمر والدقهلية وبني سويف.

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بشأن أزمة مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

واستعرضت الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها، أوصت اللجنة زيارة محافظة الدقهلية للوقوف على المشاكل التي تواجه مكاتب التصديقات وإيجاد حلولا لها وإمكانية توفير أماكن جديدة لمكتب التصديقات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

كما ناقشت لجنة الخارجية بمجلس النواب، الدعوة الموجهة من محافظ البحر الأحمر للجنة لزيارة المحافظة للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مكتب التصديقات بالمحافظة.

وقررت اللجنة زيارة محافظة البحر الأحمر فى أسرع وقت للوقوف على المستجدات بشأن إنشاء مكتب تصديقات بالمحافظة لخدمة أهالي المحافظة، كما قررت أيضا زيارة محافظة بني سويف.

وتنص المادة 88 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :"تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقاريرَ عن مهمتها، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودتها. كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى أو لجانه، أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الأعمال والأنشطة التى أسهموا فيها.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وجهت بفتح مكاتب تصديقات بكافة محافظات مصر، وأن يكون الأولية للمحافظات التى ليس فيها أية مكاتب، وعلى رأس تلك المحافظات " والبحر الأحمر ودمياط".

وبدروه قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية المصرية بمجلس النواب، أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تستهدف تخفيف العبء عن المواطن المصرى ومن خلال العمل مع وزارة الخارجية المصرية للتوسع فى مكاتب تصديقات بجميع المحافظات، فضلا عن إنهاء الأزمات الكائنة بالمكاتب القائمة.

وأوضح "درويش" أنت هذا الأمر هو محل اهتمام للجنة العلاقات الخارجية على أعلى مستوي، مشيرا إلى أن يتم التنسيق مع عدد من مؤسسات الدولة لافتتاح مكاتب تصديقات تابعة لوزارة الخارجية بالمحافظات التى ليس فيها أى مكاتب مثل الفيوم والبحر الأحمر ودمياط ومطروح.

وأشاد "درويش" بافتتاح مكتب تصديق بمحافظة قنا، مؤكدا أن هذا الأمر يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالتنمية فى محافظات الصعيد.