سعيًا لتليين موقف الدول المعارضة.. الاتحاد الأوروبي يعدل خطة عقوبات النفط الروسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

ينشغل الاتحاد الأوروبي هذه الفترة بحزمة العقوبات الجديدة على روسيا، في ضوء غزوها للأراضي الأوكرانية. ويحتل قرار حظر النفط الروسي قائمة العقوبات الجديدة، غير أنّ هذا القرار مازال يلقى اعتراضًا من قبل بعض الدول الأوروبية بسبب مخاوف من تبعات خطرة على الاقتصاد في ظل عدم توفّر البدائل.

في هذا الإطار، أبلغ مصدر في الاتحاد الأوروبي رويترز اليوم الجمعة، بأنّ المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وسيشمل الاقتراح المعدل، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلا شهر واحد في بادئ الأمر.

كما سيكرس مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.

وتعترض بعض الدول على مقاطعة النفط الروسي، من بينها المجر التي قال رئيس وزرائها “فيكتور أوربان” في حديث للإذاعة الرسمية، إنّ بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدا يناسب مصالحها.