العثور على 500 كيلوغرام “كوكايين” في شحنة قهوة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 4 دقائق

قالت الشرطة في سويسرا إنه تم العثور على أكثر من 500 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون فرنك سويسري (50.65 مليون دولار) داخل حاوية لأكياس حبوب القهوة موجهة لشركة نسبريسو إحدى شركات نستله في رومونت بغرب سويسرا.

وقالت الشرطة في بيان إن نسبريسو أخطرتها مساء الاثنين بأن الموظفين عثروا على مادة بيضاء مجهولة أثناء تفريغ أكياس حبوب القهوة التي وصلت للتو من البرازيل. وأظهر التحليل أن المادة هي كوكايين.

وقالت نسبريسو في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “المادة المذكورة لم تختلط بأي من منتجاتنا أو معدات الإنتاج المستخدمة في صنع منتجاتنا”.

وأضافت الشركة المتخصصة في صنع كبسولات القهوة “في الوقت الذي تجري الشرطة تحقيقا لا نستطيع الافصاح عن مزيد من المعلومات. نريد أن نطمئن المستخدمين أن جميع منتجاتنا آمنة للاستهلاك.