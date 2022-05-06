أوكرانيا.. جهود إجلاء المدنيين من ماريوبول مستمرّة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 10:24 صباحًا

لا تزال جهود إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول متواصلة، حيث أعلنت الرئاسة الأوكرانية إجلاء نحو 500 مدني حتى الآن.

في هذا الإطار، أعلن مسؤول أوكراني كبير انّ محاولة جديدة تجري حاليا لإجلاء المدنيين المحاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول جنوب البلاد.

ولم يذكر “أندريه يرماك” كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أي تفاصيل، ولم تتضح بعد المرحلة التي وصلت إليها جهود الإنقاذ الجديدة.

الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” أبلغ مجلس الأمن أمس الخميس بأن عملية ثالثة جارية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وآزوفستال.

وقال يرماك “المرحلة التالية من إنقاذ مواطنينا من آزوفستال جارية حاليا. وستُقدم معلومات عن النتائج في وقت لاحق”.

الى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أن هناك مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفًا أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.

وأعلنت المخابرات العسكرية البريطانية في تغريدة على تويتر أنّ القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية واصلت هجومها البري على مصنع آزوفستال للصلب لليوم الثاني.

زيلنسكي من جهته، قال، في خطاب مصوَّر أمس الخميس، إن القوات الروسية ما زالت تقتحم وتقصف مصنع آزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.