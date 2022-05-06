المجر: اقتراح حظر النفط الروسي بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 9:48 صباحًا

تواصل المجر رفضها أي قرار أوروبي من شأنه أن يوقف واردات النفط الروسية الى القارة، اذ لا تؤيد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي، مشدّدة على أنّ موقفها لم يتغيّر.

في هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان” في حديث للإذاعة الرسمية الى أنّ بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وقال أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء “قنبلة ذرية” على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدا يناسب مصالحها.

وكانت المجر جددت، في وقت سابق هذا الأسبوع، معارضتها لأي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية، وذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة المجرية “زولتان كوفاكس”.

وذكر كوفاكس في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز “الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير .. لا نؤيده”.

ويسعى التكتل الأكبر في العالم إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.