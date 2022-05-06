ألمانيا تعتزم إرسال 7 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبريشت” اليوم الجمعة أن بلادها ستسلم سبعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى خمسة مدافع هاوتزر تم التعهد بالفعل بتقديمها.

وأضافت في تصريحات للصحفيين في بلدة سلياتش السلوفاكية، حيث من المفترض أن تلتقي بنظيرتها الهولندية في وقت لاحق اليوم، أنّ تدريب القوات الأوكرانية على أسلحة المدفعية يمكن أن يبدأ الأسبوع المقبل في ألمانيا.

وكانت ألمانيا أعلنت، في وقت سابق، اعتزامها تسليم أول أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد الهجمات الروسية.

فقد أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبرخت” أن الحكومة وافقت على تسليم دبابات “جيبارد” المضادة للطائرات من مخازن شركة كيه.إم.دبليو.

وقال “مارسيل ديرسوس” من معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل: “الأهمية الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في الاختلاف الذي قد تحدثه جيبارد في ساحة المعركة، لكن في الإشارة التي يرسلها، وهي أن “أكبر اقتصاد في أوروبا أصبح جادا بخصوص دعم أوكرانيا، وستأتي مزيد من المساعدات”.

يذكر أن ألمانيا كانت في مرمى الإنتقادات، اذ اتهمها كثيرون، بينهم سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، بالتباطؤ في تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وبخصوص إجراءات أخرى يمكن أن تساعد كييف على صد القوات الروسية مثل فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.