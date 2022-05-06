المخابرات البريطانية: روسيا واصلت هجومها البري على “آزوفستال” لليوم الثاني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية في تغريدة على تويتر أنّ القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية واصلت هجومها البري على مصنع آزوفستال للصلب لليوم الثاني.

وقال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” في خطاب مصوَّر أمس الخميس، إن القوات الروسية ما زالت تقتحم وتقصف مصنع آزوفستال الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يحتمي مدنيون وقوات عسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، في وقت سابق، بأنّ القوات الروسية بدأت قصف مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا، بعدما استغل جنود أوكرانيون وقفًا لإطلاق النار للتمركز في مواقع لإطلاق النار هناك.

ونسبت وكالة الاعلام الروسية إلى الوزارة قولها “جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وكان يتعين إجلاء المدنيين من منطقة آزوفستال. استغل جنود آزوفستال والجنود الأوكرانيون المتمركزون في المصنع وقف إطلاق النار. خرجوا من الطابق السفلي، واتخذوا مواقع لإطلاق النار في المنطقة وفي مباني المصنع”.

وأضافت الوزارة “شرعت وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية الآن في استخدام المدفعية والطيران لتدمير مواقع إطلاق النار هذه.”

ويعدّ مصنع آزوفستال آخر المعاقل التي احتمى فيها مدنيون وعسكريون أوكران في مدينة ماريوبول.