كيفية إخفاء وإلغاء إخفاء الأغاني على سبوتيفاي

نيويورك: قد يجهل الكثيرون أنه بإمكانهم إخفاء وإلغاء إخفاء الأغاني على تطبيق سبوتيفاي، ولأن إصدارات التطبيق القديمة قد لا تحتوي على هذه الميزة، فلا بد للمستخدم من تثبيت أحدث إصدار من متجر بلاي أو أبل.

فيما يلي طريقة اخفاء الأغاني وإلغاء إخفائها على سبوتيفاي، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

كيفية إخفاء الأغاني على سبوتيفاي

يعد إخفاء الأغاني على سبوتيفاي أمرًا سهلاً نسبيًا، وما عليك سوى اتباع هذه الخطوات السهلة:

- ابحث عن الأغنية التي تريد إخفاءها في الألبوم أو قائمة التشغيل التي تستمع إليها. يمكنك القيام بذلك من خلال البحث عن عنوان الأغنية والضغط على زر الخيار (ثلاث دوائر صغيرة على يمين العنوان). يمكنك بعد ذلك تحديد "عرض الألبوم". ويمكنك البحث عن عنوان الألبوم إذا كنت تعرفه.

إذا كانت الأغنية موجودة في قائمة تشغيل، فيمكنك العثور عليها من خلال البحث عن اسم قائمة التشغيل (مثل "The Indie List" أو "Classic Acoustic") والتمرير خلالها للعثور عليها.

من المهم أن تتذكر أن هذا لا يعمل إلا مع قائمة تشغيل لم تنشئها. إذا لم تعد تريد تشغيل أغنية في قائمة التشغيل المخصصة الخاصة بك، فما عليك سوى حذفها.

- بمجرد تحديد موقع الأغنية في الألبوم أو قائمة التشغيل، اضغط على زر الخيار. في القائمة التي تظهر بعد ذلك، سيسمح لك الخيار الثاني لأسفل بـ "إخفاء هذه الأغنية". بعد تحديده، يجب أن يتحول العنوان إلى اللون الرمادي، ويمكنك متابعة الاستماع إلى ألبومك أو قائمة التشغيل بدونه.

كيفية إظهار الأغاني على سبوتيفاي

قد تحتاج أولاً إلى الانتقال إلى قائمة الخيارات على شاشة سبوتيفاي الرئيسية الخاصة بك (ترس صغير في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيقك) والسماح للتطبيق "بإظهار الأغاني غير القابلة للتشغيل" ضمن "تشغيل" العنوان الفرعي.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك المتابعة ببساطة عن طريق عكس العملية المذكورة أعلاه.

- ابحث عن الأغنية في الألبوم أو قائمة التشغيل حيث تريد استعادتها إما عن طريق البحث عن اسم الألبوم / قائمة التشغيل أو البحث عن عنوان الأغنية واستخدام خيار "عرض الألبوم" المفصل أعلاه.

- بمجرد العثور على الأغنية في قائمة التشغيل، ستلاحظ وجود علامة صغيرة من نوع "ممنوع الإدخال" بجوار عنوانها الذي يظهر باللون الرمادي. اضغط على هذا، وستتم إعادة الأغنية.