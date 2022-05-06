شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وأوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النقابة العامة للمحامين، في الاجتماع الذى يعقده 8 مايو الجارى، فتح باب الترشح في الانتخابات التي تجرى على منصب نقيب المحامين، عقب وفاة النقيب السابق رجائى عطية.

ووفقا لقانون المحاماة، فإنه يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين، أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة.

وعن الأوراق المطلوب تقديمها فهى كالآتى:

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصورة الكارنية

- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان

- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

- شهادة بسداد رسوم الاشتراك

- الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية