الصين.. ارتفاع حصيلة القتلى في المبنى المنهار الى 53 شخصًا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أعلنت محطة (سي.ٍسي.تي.في) التلفزيونية الرسمية في الصين اليوم الجمعة أنّ 53 شخصًا لقوا حتفهم، عندما انهار مبنى سكني في مدينة تشانغشا الأسبوع الماضي، وذلك بعد عمليات إنقاذ على مدى أيام.

وانتشل رجال الإنقاذ عشرة ناجين من تحت أنقاض المبنى المكون من ثمانية طوابق في مقاطعة هونان والذي انهار في 29 نيسان، وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية.

وذكر التقرير أن السلطات المحلية تحقق في سبب انهيار المبنى، وأنه تم القبض على عدد من الأشخاص.

وباشرت فرق الانقاذ البحث عن ناجين فور انهيار المبنى. وأعلنت السلطات في اليوم الثالث انتشال شخص على قيد الحياة وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

وعرض التلفزيون الصيني لقطات لشخص ملفوف ببطانية بيضاء سميكة على نقالة، ومسعفين يرتدون ملابس زرقاء منهمكين في نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

الى ذلك، كشف مسؤول محلي أنّ آخر شخص تمّ انتشاله على قيد الحياة هو امرأة أُخرجت فجر الخميس بعدما ظلّت عالقة تحت الأنقاض 6 أيام.

وبحسب قناة “سي سي تي في”، فإنّ هذه المرأة كانت تدرس على سريرها حين انهار المبنى وتمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال هذه الفترة بفضل بعض الماء الذي كان بحوزتها وبطانية حمتها من البرد.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية فإنّ المرأة كانت بكامل وعيها خلال إنقاذها، بل إنّها أرشدت المنقذين إلى الطريقة المثلى لإخراجها من تحت الأنقاض.