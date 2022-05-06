الانضمام إلى الناتو.. أميركا تطمئن السويد وفنلندا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مايو - 2022 7:59 صباحًا

على الرغم من تهديدات الرئيس الروسي “فلاديمر بوتن”، أعلنت السويد وفنلندا عزمهما الانضمام الى حلف شمال الاطلسي العسكري، الدولتان اللتان التزمتا الحياد مدة زمنية طويلة، وتجنّبتا الدخول الى جناح عسكري عالمي. غير انّ الدولتين الأوروبيتين يسوارهما القلق من تنفيذ هذه الخطوة.

في هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على معالجة أي مخاوف أمنية قد تكون لدى السويد وفنلندا بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف شمال الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف.

وتشعر السويد وفنلندا بالقلق من تعرضهما للتهديدات الروسية أثناء عملية طلب العضوية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى عام حتى يوافق عليها جميع أعضاء الحلف الثلاثين.

المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي” قالت في إفادة صحفية: “نحن واثقون من أنه يمكننا إيجاد طرق لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدى أي من البلدين بشأن الفترة الزمنية بين طلب عضوية حلف الأطلسي والانضمام الرسمي إلى الحلف”.

ومن المتوقع أن تتخذ كل من السويد وفنلندا قرارًا بشأن ما إذا كانت ستقدم طلبا للانضمام إلى حلف الأطلسي هذا الشهر.

وذكرت وزيرة الخارجية السويدية “آن ليند” بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأربعاء أنها تلقت ضمانات أمنية، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

أمّا وزير الدفاع السويدي الشهر الماضي، فقد لفت الى أنّ التقدم بطلب للانضمام إلى الحلف يمكن أن يثير ردود فعل من روسيا، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وتدابير أخرى مثل الحملات الدعائية لتقويض أمن السويد.