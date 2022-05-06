أول تعليق للبنتاغون حول مساعدته القوات الأوكرانية في استهداف جنرالات روس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهة، وذلك خلافا لما زعمت صحيفة نيويورك تايمز.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الولايات المتحدة ترسل إلى كييف معلومات استخبارية “لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم”، لكنه أضاف “لا نقدم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت، الأربعاء، عن مصادر لم تسمّها داخل الاستخبارات الأميركية، أن المعلومات التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس قرب الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين الأميركيين أنه من بين الجنرالات الروس الذين قُتِلوا بأيدي القوات الأوكرانية، تم استهداف “الكثير” بمساعدة الاستخبارات الأميركية.

وكان مجلس الأمن القومي الأميركي وصف في وقت سابق الادعاء بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس بأنه “غير مسؤول”.

وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم”، غير أنها أضافت “لا نقدم معلومات بقصد قتل جنرالات روس”.

وكتبت نيويورك تايمز أن الجهود الاستخبارية التي تبذلها واشنطن لمساعدة أوكرانيا في المعارك ركزت خصوصا على “تحديد المواقع وعلى تفاصيل أخرى تتعلق بالمقرات المتحركة للجيش الروسي والتي تتنقّل بانتظام”.

والاثنين أفاد البنتاغون رسميا بأن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف كان موجودا “لأيام عدة” الأسبوع الماضي على خط الجبهة في دونباس بشرق أوكرانيا. لكنّ البنتاغون لم يؤكد شائعات تتعلق بإصابة غيراسيموف.