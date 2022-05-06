شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توافق على طلب النائب خالد بدوى بشأن تطوير وفرش مسجد بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة الأوقاف على طلب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير وفرش مسجد أبو مسلم فى كفر نجم بالشرقية.

وقال النائب خالد بدوى إنه فى إستجابة سريعة لشكاوى بعض الأهالى من أبناء محافظة الشرقية، إلى جانب بعض أهالى كفر نجم مركز الإبراهيمية بالشرقية، فقد تم قبول الطلب الذى تقدمنا به من وزير الأوقاف فى ضوء الإمكانات المتاحة للوزارة فى هذا الشأن، وتلبية لطلبات أعضاء مجلس النواب وحرصًا على أعمال التطوير والتجديد فى دور العبادة وبيوت الله.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.