من أصول إفريقية ومثلية الجنس.. بايدن يعيّن متحدثة جديدة للبيت الأبيض.. من هي كارين جان بيير؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن تعيين كارين جان بيير متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة من أصول إفريقية ومثلية الجنس تتولى هذا المنصب.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية، فإن كارين بيير ستحل محلّ جين ساكي اعتبارًا من 13 مايو الجاري بعدما عملت نائبة لها حتى الآن.

وأعرب بايدن عن فخره بهذا التعيين، مشيداً بـ "الخبرة والموهبة والنزاهة" التي تتمتع بها الناطقة الجديدة باسمه.

من جانبها، كتبت جين ساكي تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب".

وأضافت ساكي، التي أعلنت منذ توليها المنصب أنها ستنسحب منه قبل انتهاء ولاية بايدن، أن خليفتها "ستعطي صوتا لكثير من الأشخاص وستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة".

وأفادت وسائل إعلامية بأن جين ساكي ستنضم إلى محطة "إم إس إن بي سي" ذات التوجه القدمي.

وستكون كارين جان بيير (44 عاما) أول امرأة سوداء تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض.

ونشأت كارين جان-بيير منذ الخامسة من عمرها في كوينز فيليدج بمدينة نيويورك، ويشار إلى إنها هي الكبرى من بين ثلاثة أشقاء.

وعملت والدتها كمساعدة صحية منزلية، بينما كان والدها يعمل سائق تاكسي، و على أثر أن كلا الوالدين كان يعملان معظم أيام الأسبوع، غالبًا ما كانت كارين جان-بيار مسئولة عن رعاية أشقائها الصغار.

وتخرجت كارين جان-بيير، من معهد نيويورك للتكنولوجيا ، كما حصلت على شهادة الماجستير من كلية الشئون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا في عام 2003، حيث عملت في "الحكومة الطلابية" وقررت متابعة العمل في السلك الدبلوماسي.